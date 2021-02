Raphaël Pitti en ligne depuis le nord de la Syrie, 30ème mission.

Un événement ce soir dans le 18/19, Raphaël Pitti, personnalité messine bien connue au delà de la ville et de la région est avec nous en ligne depuis le nord de la Syrie, l'engagement de Raphaël Pitti en Syrie est très important depuis 10 ans et il est à l'origine du jumelage de Metz avec la ville d'Alep. Comme cela arrive parfois le jeudi, nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger et nous évoquerons Charles de Villers, boulageois de naissance. Nous débutons le 18/19 avec le 814e numéro de la Semaine en compagnie de Stéphane Getto, directeur de la publication.