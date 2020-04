Raphael Pitti retour en Hôpital et Sabrina Sagramola depuis Luxembourg.

Notre invité ce soir Raphael Pitti, retour à l'hôpital pour ce professeur spécialiste de médecine d'urgence et réanimateur, rentrée scolaire et regard tourné vers la Syrie. Tourné aussi vers le Luxembourg avec Sabrina Sagramola, manager des affaires internationales à la Chambre de Commerce du Luxembourg en compagnie de Roger Cayzelle également dans l'émission pour Moselle Actu commente l'Actu ce soir avec Christine Martin. Nous nous glisserons aussi dans les Pas de Pia à la rencontre de Jean patron du café littéraire le M-Tiss et retrouverons Sébastien Souici pour le journal régional.