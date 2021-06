Rapport de surêté nucléaire "satisfaisant" en Centre Val de Loire pour 2020

Belleville sur Loire, Dampierre en Burly, Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux : ces 4 centrales nucléaires du Centre Val de Loire sont passées à la loupe plusieurs fois par an par l'autorité de sûreté nucléaire et pour 2020, leur bilan est satisfaisant selon l'ASN



Quand Mix'Terres et la fête des voisins fusionnent pour proposer un rendez-vous : cela donne ce samedi à Blois, un temps festif dans les quartiers nord de Blois entre animations associatives et musique.