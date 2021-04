Rapport Plastic Seine - Pollution microplastique

Alors que la volonté d'assainir la Seine est de plus en plus partagée par de nombreux élus, un projet lancé par le Groupement d'Intérêt Public Seine-Aval nommé "Plastic Seine" a été mené de 2017 à 2021. Durant ces quatre, l'objectif fût de mesurer la présence et les impacts de la pollution microplastique dans l'estuaire de la Seine. Le rapport rendu en début d'année, Cédric Fisson, chargé de mission au sein du GIP Seine-Aval témoigne.