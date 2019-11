Raymond Depardon : la passion de regarder

Invité d'honneur de la 19e édition du festival les Escales documentaires, Raymond Depardon revient sur sa carrière de photographe, journaliste et réalisateur qui traverse l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe. Ses oeuvres sont produites par sa compagne Claudine Nougaret à travers la société Palmeraie et désert qu'ils ont co-fondée en 1992.