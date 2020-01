RCF Alsace Recrute un/e Technicien/ne - Animateur/trice

La capacité à travailler en horaires décalés, jusqu’à 19h30, est requise.

Missions principales

Vous réalisez la prise de son, l’enregistrement, le montage et le mixage d’émissions et vous assurez la programmation au quotidien..

Sous la responsabilité de l’ATR et de la direction d’antenne, vous assurez la programmation des émissions du week-end.

A l’aise à l’antenne, vous êtes capable d’animer en direct ou différé. Vous apportez votre touche personnelle à une tranche et/ou une émission.

En relation quotidienne avec les journalistes et les producteurs bénévoles, vous avez une bonne aptitude relationnelle vous permettant de tenir le planning des enregistrements.

Vous animez, à terme, une émission quotidienne

Profil technique et compétences

Connaissance des logiciels de diffusion radiophonique

Maîtrise des technologies numériques

Connaissance de la prise de son et du traitement du son

Maîtrise de la technique des voice-tracks

Profil

Sens de l'accueil

Aptitude au travail en équipe

Curiosité, créativité, esprit d’ouverture

Autonomie

Contact : laetitia.forgeotdarc@rcf.fr