RCF Bordeaux, "Le doute ", le Billet de Michel d'Elloy

Facile pour le premier : Après la fête du jeudi saint qui consacre le Divin avec amour, la mise en examen, la condamnation et l’exécution de leur mentor va jeter le doute dans les esprits des premiers chrétiens.

S’ils avaient bien écouté ce divin , ils auraient moins douté. Dès le dimanche suivant le Divin, homme au milieu des hommes, réapparait. L’apaisement est là. De nombreux hommes et femmes vont transmettre cette espérance : il est bien là. L’installation dans le temps de cet évènement va donner un sens à la vie de milliards de personnes.

Pour le second doute, c’est un peu plus compliqué. Plus de 50% des français ne sont pas encore sûrs de leur vote. Il ne leur reste plus que quatre jours pour réfléchir.

Arrêtons là la comparaison, mais vous avouerez que sur le plan de la conduite des affaires le doute est permis. Chacun y remédiera en votant pour celui ou celle qui va changer le cours des évènements, ou pas.

A l’automne nous étions dans la tranquillité d’un avant la présidentielle qui ressemblait un peu à « chacun son tour ». Aujourd’hui et c’est une bonne chose, le doute est permis. Seul le temps le réduira.

La comparaison peut revenir. 2000 ans après l’homme, créé libre, adhère, ou n’adhère pas, au Divin.

Il en est de même pour les peuples, malgré leur intelligence, chacun espère être le plus fort, le meilleur.

Approfondir ses convictions, tous les jours, est un vaste chantier. Approfondir son choix politique, en lien avec ses convictions, est un non moins vaste chantier.

En cette semaine, dite de Pâques, rien est simple mais notre prochain a été créé différent et ce n’est qu’en partant de cette richesse de différence qu’un consensus de vie s’établira.

Profitons bien de cette période de renouvellement pascal, prenons nos responsabilités dans les dimanches à venir, engageons nous.

Bon printemps d’amour.

Michel d’Elloy