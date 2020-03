RCF et ViaLMTVSarthe organisent des débats au Mans avant le 1er tour

A partir de ce mardi les rédactions de ViaLMTvSarthe et RCF se mobilisent pour les élections municipales au Mans. Trois débats sont organisés avec les candidats qui ont accepté notre invitation. Jusqu'à jeudi vous avez donc rendez-vous tous les soirs à 18h à la télé et à 18h10 à la radio pour en savoir plus sur le programme des candidats. Laure Girard est la rédactrice en chef de ViaLMtvSarthe.