RCF Jerico Moselle, c'est "BIEN PLUS QUE CE QUE VOUS CROYEZ" !

Votre radio locale lance dès ce mardi 19 janvier une campagne de communication intitulée « Bien plus que ce que vous croyez » sur les bus de la métropole messine et sur les réseaux sociaux.

L'objectif de cette campagne : valoriser l'ancrage local et la diversité des programmes de notre radio locale en Moselle.

Radio associative, généraliste et locale, l'identité de RCF Jerico Moselle tient en trois mots :

la culture, avec notamment l’actualité des grandes institutions et des petites salles, les expositions, le patrimoine ou la littérature qui occupent une place de choix sur les ondes ;

l’engagement, l’idée étant d’aider les auditeurs à comprendre le monde, et contribuer à le rendre meilleur ;

enfin la proximité : depuis 2017, RCF Jerico Moselle fait partie intégrante du Réseau RCF, les Radios Chrétiennes Francophones. L’antenne mosellane y contribue activement, pouvant elle-même s’appuyer sur un réseau en plein développement, en France et en Belgique.

RCF, ce sont 64 radios associatives et locales. Pour rappel en Moselle, RCF dispose de 5 fréquences et compte 125 000 auditeurs réguliers.

Cliquez ici pour découvrir le dossier de presse et la diversité de nos programmes locaux et nationaux.

La campagne est visible sur les bus de la métropole messine :





Il s'agit avant tout de mettre en avant les contenus incroyablement variés de la radio :

Quelques émissions de notre programme culturel

→ « le 18/19 en Moselle » par Thierry Georges, du mardi au vendredi à 18h10

→ « Prima D’Ogna » par Pascale D’Ogna, les mardis et jeudis à 20h

→ « Battle Rock » par Jean-Marie Vanesson, Didier Bailleux, Romann Féokio, les mercredis à 19h30

→ « Rats d’Opéra » par Jean-Pierre Vidi, les dimanches à 11h

→ « Fous de Folk » par Valérie Thomassin et Yves Manai, les dimanches à 17h

→ « La Note Bleue » par Alain Duret, les samedis à 17h

→ et les chroniques hebdomadaires dédiées à l’histoire, la peinture, l’éducation,

Les programme tournés vers l’engagement

→ « Je pense donc j’agis » par Melchior Gormand, du lundi au vendredi à 9h

→ « Passeurs d’humanité » par Marie-Claire Fabert et Michèle Larchez, les mardis à 19h15

→ « Commune Planète » par Elodie Leydinger, Cédric Rouillon, Nicolas Dufour, les samedis à 10h03

→ « Grand Est éco » par Guy Keckhut, les samedis à 10h30

Les programme mettant en avant la proximité :

→ dès 7h et jusqu’à 18h30 : 5 rendez-vous avec l’actualité et la météo locale

→ le « Club 57 » par Roger Cayzelle et les chroniqueurs des médias locaux, les lundis 18h10

→ « Midi Moselle » par Romann Féokio et ses chroniqueurs, du lundi au vendredi 11h

→ des émissions réalisés au cœurs des événements qui animent la Moselle

→ une proposition spirituelle encrée dans notre territoire : chaque jour, l’actualité des mouvements chrétiens, la vie des paroisses catholiques et protestantes, les grandes célébrations