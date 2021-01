RCF Jerico Moselle s'affiche sur les bus de Metz Métropole jusqu'au 1er février

Une campagne de communication avec un slogan : "Bien plus que ce que vous croyez", et 3 axes forts : "culture, engagement, et proximité".



Objectifs : développer la notoriété de la radio, faire mieux connaitre la diversité des programmes, et des couleurs musicales...

Cédric ROUILLON directeur de RCF Jerico Moselle revient sur les objectifs de cette campagne d'affichage, qui se décline aussi sur les réseaux sociaux.