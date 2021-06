RCF Puy-de-Dôme recherche un(e) journaliste

Poste de journaliste à plein temps basé à Clermont-Ferrand

Sous l’autorité du directeur rédacteur en chef et du Coordinateur de la rédaction, vous mettez votre passion du reportage et du terrain au service de l’équipe basée à Clermont-Ferrand. Votre goût pour le travail en équipe et votre sens de l’auditeur sont des atouts pour la réalisation de formats partagés avec les 11 rédactions de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le respect de la ligne éditoriale de RCF.

Missions

- Proposition de sujets au cours des conférences de rédaction grâce à votre veille de l’actualité.

- Rédaction et présentation de journaux et bulletins météo en direct et en auto-technique.

- Production de sujets d’actualité pour les journaux et émissions (enrobés, papiers, sons secs).

- Production d’autres formats radios pour la rédaction (interviews, magazines, reportages).

- Valorisation de vos sujets auprès du réseau RCF.

- Valorisation de vos différentes productions sur le site rcf.fr et sur les réseaux sociaux.

Type de poste

- Temps plein (35h hebdomadaires) réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.

- Poste basé à Clermont-Ferrand à pourvoir au 23 août 2021.

Profil requis

- Diplômé d’école de journalisme ou d’une filière universitaire journalistique

- 2 ans minimum d’expérience de journalisme radio dans le domaine de l’information.

- Bonne culture générale.

- Rigueur dans le traitement de l'information.

- Intérêt pour les questions religieuses et connaissance de l'Eglise et de ses institutions.

- Goût prononcé pour le travail en équipe.

- Curiosité.

- Maîtrise de l'univers digital.

- Vous disposez du permis B.

Rémunération

Selon les conditions de la Convention collective nationale des journalistes.

Candidatures

Faire parvenir lettre de motivation, CV et si possible maquette audio à :

RCF Puy de Dôme – Recrutement journaliste

133, Avenue de la République

63000 Clermont Ferrand

Par Mail :

stephane.longin@rcf.fr et stephane.marcelot@rcf.fr