"RCF à votre service, mais la radio ne survivera pas sans vos dons"

Votre radio RCF ne survivra pas sans vos dons. Sans dons, plus de prières diffusées le matin, plus d'information au plus proche de chez vous, plus de messes en direct. Lundi débute la semaine la plus importante de l'année pour votre radio RCF. 7 jours de programmes exceptionnels pour vous appeler à nous soutenir. Nos invités sont Sonia Dumesnil, directrice de la radio RCF Calvados-Manche et Guillaume Desanges, directeur de la radio RCF Orne.