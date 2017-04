RDC: le pape FranÃ§ois prÃ©occupÃ© par la situation du Grand KasaÃ¯

Le Grand Kasaï, une province qui regroupe trois régions au centre de la République Démocratique du Congo (RDC) est le théâtre, depuis plusieurs mois, d'affrontements entre les forces armées congolaises et les membres d'une milice se réclamant d'un chef coutumier local, aujourd'hui décédé.

Dimanche, lors de son Angélus, le pape François a exhorté les fidèles à prier pour la paix dans cette région, secouée par de violentes exactions. De leur côté, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la nonciature apostolique en RDC et l’archevêque de Kananga ont publié un communiqué commun dans lequel ils lancent un véritable cri d’alarme : population déplacée, exactions, pillage, les civils sont en 1ère ligne dans cette zone en proie aux affrontements sanglants. Pauline de Torsiac a pu joindre Mgr Marcel Madila Basanguka, l’archevêque de Kananga.

"C’est la population qui fait les frais. Les villages sont vidés. Les gens ont fui dans la brousse. Les écoles chrétiennes partent, les instituts de santé ont été désertés, ce qui fait que la population civile paie le prix le plus cher. Elle ne peut d’ailleurs pas rester sur place à cause des affrontements entre la milice et l’armée. Il y a des coins où la milice occupe tout le terrain, procède à des exécutions sommaires" explique Mgr Madila Basanguka.

Il ajoute apprécier à leur juste valeur les mots du Saint Père, mais attend beaucoup plus des chrétiens qui entendront le cri d’alarme de cette région de RDC, un pays déjà fragilisé par la crise politique qui dure depuis le 20 décembre dernier, et qui a déjà causé la mort de plus de 400 personnes.

La MONUSCO, Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, a été renouvelée dans ses fonctions par les Nations-Unies la semaine dernière, mais ses pouvoirs semblent bien limités. Les forces militaires allouées pour l’occasion sont dérisoires face au territoire qu’il faut couvrir, et les autorités de RDC ont considérablement réduit la marge de manœuvre de la MONUSCO.