Une action de prévention santé se déroulera le mardi 17 novembre (gratuit et sur inscription) à Nevers à destination d'un public de 60 ans et plus.

Cette action se compose d'un rendez-vous info santé de 2h00 et d'un atelier de 4 séances complémentaires sur la santé du pied animées par un podologue et une chargée de projets en prévention et promotion de la santé.

Renseignements et inscriptions au 07 86 46 37 88 ou charlotte.camus@bfc.mutualite.fr