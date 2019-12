RDV Santé : l'association Lymphoedème Rhône-Alpes avec Nicole Robert

Ce liquide est précieux tant pour épurer notre sang des infections, notamment grâce aux lymphocytes qu’elle véhicule, aux anticorps qu’elle produit.

Mais elle joue aussi un rôle dans l’apparition des métastases cancéreuses en transportant les cellules malignes.

Bref ce système lymphatique, on n'en parle pas souvent mais il est évidemment tout à fait vital.

Et il peut lui aussi être victime d'un pathologie : le lymphoedème, c'est à dire, à la suite un dysfonctionnement du système lymphatique , l’accumulation de la lymphe, dans les tissus et le gonflement d’une partie du corps.

Nicole Robert est la présidente de l'association Lymphoedème Rhône-Alpes. Elle a organisé il y a quelque temps des ateliers d'auto- drainage au Comité Loire de la Ligue contre le cancer.

Une façon de vivre mieux quand on souffre de cette maladie chronique qu'est la lymphoedème.

Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur www.lymphoedeme-ra.fr