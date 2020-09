Réaction de la CPME de l'Orne suite à l'annonce du Plan de relance

C'est le temps de la relance. Jean Castex annonçait le plan de relance le 3 septembre dernier. Des annonces accueillies avec un certain optimisme par le président de la CPME de l'Orne. "retrouver des commandes, du développement, pouvoir investir et pouvoir embaucher, c'est surtout ça qui est attendu et c'est ce qu'on attendait du plan de relance".