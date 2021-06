Réalinox : une passion familiale et sans cesse inventive depuis 30 ans

L'acier inoxydable, plus couramment appelé inox, est un matériau particulièrement pratique pour tout le mobilier en contact avec l'alimentaire et le sanitaire.

Un usage dont s'est emparé il y a 30 ans Timothée Malecot, pour créer son entreprise REALINOX et concevoir, fabriquer justement ce mobilier en inox.

Basé à Saint-Etienne, REALINOX met en oeuvre des savoir-faire industriels pointus que l'entreprise a à coeur de transmettre, en particulier en accueillant chaque année des apprentis.

Rencontre avec le fondateur et PDG de REALINOX, Timothée Malecot, un homme qui a la passion de l'entreprise.



©cci-le-mageco.fr