Partager avec d'autres l'usage d'un véhicule, tout en vivant l'expérience d'une coopérative, c'est ce que propose Citiz-Alpes-Loire à des citoyens qui souhaitent agir concrètement contre les débordements de la circulation et du stationnement automobiles.

Stéphanie Pesenti et François Paquet en sont tous deux membres, à des titres divers, et s'en expliquent avec Vincent Berthet.



Pour contact avec Citiz : www.alpes-loire.citiz.fr