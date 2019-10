Réamenagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique : détails et réactions

L’actualité de la semaine en Pays de Loire, c’est bien évidemment, l’annonce par le gouvernement du plan de réaménagement de l’aéroport de Nantes atlantiques en début de semaine. L’option choisir est de rallonger la piste actuelle de 400 m. Les détails dans quelques instants.



Rencontre cette semaine avec le lavallois David Gauduchon qui a pu faire de sa passion son métier. Passionné de pêche, de voyage et de photographie, il est aujourd'hui photo reporter halieutique à l’international pour la presse spécialisée.



Direction ensuite la Sarthe pour découvrir l'initiative de l’association Le grain de blé qui propose avec un groupe inter-associatif une conférence mardi prochain, sur l’importance des frères et sœurs sur les personnes en situation de handicap.



Beaucoup de nos concitoyens ont profité ce 1er novembre du jour férié de la Toussaint, mais sans en connaitre bien la signification. Car non la Toussaint n’est pas la fête des morts ni la fête des cimetières ! Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Nous reviendrons sur le sens de ces 2 fêtes, la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts…



La sortie de la semaine, c’est la finale de la coupe du monde de kin-ball samedi près d’Angers. Depuis lundi, une vingtaine d’équipes, féminines et masculines, venues de 11 pays, s’affrontent aux Ponts-de-Cé. C’est l’occasion de découvrir ce sport méconnu, né il y a 30 ans au Québec.