Rebonds, l'insertion par le rugby

Rebonds développe son projet selon deux axes:

- Axe Education : les actions de terrain et les évènements Rebonds! Travail en collaboration, co-construit et co-animé avec les professeurs des écoles, les professeurs d’EPS en collège, les éducateurs spécialisés, les animateurs CLAE, sur la base d’un projet pédagogique sportif et d’objectifs éducatifs définis en commun.

- Axe Insertion : le dispositif « Suivi Rebonds! », consiste en un accompagnement individualisé dans le parcours de vie du jeune et de sa famille. qui sont aidés à résoudre différentes problématiques d’ordre social, sanitaire, familial, scolaire