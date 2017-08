Recenser tous les événements autour de la création dans l'Ouest

Le but: permettre aux créateurs de mutualiser leurs informations et générer de nouvelles collaborations et, pour le grand public, avoir accès à un agenda des événements de l'Ouest centralisé sur une même carte. Explications de la fondatrice, Corinne Gillard.

L'aventure Créal'Ouest a commencé il y a plus d'1 an avec une page facebook, qui rassemble une communauté de 1500 personnes intéressées de près ou de loin par la création. Parmi elles, Anne-Laure Jaouen, qui fait de la sellerie sur mesure et de la maroquinerie, le tout en cuir. Elle est installée à Plérin dans les Côtes d'Armor.

Rdv ici: https://crealouest.fr/