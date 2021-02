Recherche d’emploi en temps de pandémie - Tristan Soreau, Valérie Champain

Invités : Tristan Soreau, jeune suivi par la Mission Locale du Poitou, et Valérie Champain, sa conseillère

On a beaucoup parlé de la situation précaire des étudiants. Mais qu’en est-il des jeunes du même âge et qui ne sont pas étudiants ? Comment s’en sortent ceux qui, obligés d’arrêter leurs études et de travailler pour vivre, se retrouvent au chômage en raison de la crise sanitaire ?

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : La dette (Par Philippe Chalmin)

Politique : La politique, une histoire de famille (Par Laurent Rossini)

Livre jeunesse : "J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle" de Jo Witek aux éditions Actes Sud Junior (Par Marie-Dominique Verniolle)