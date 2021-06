Récollection ignatienne du 3 juillet

Samedi 3 juillet, de 9h à 17h, une récollection est proposée par une équipe de prêtres, religieuses et laïcs de spiritualité ignatienne, autour du thème "Consolez, consolez mon peuple..." (Is, 40, 1). Rens. au 06 73 39 57 77 ou sur les sites du diocèe de Moulins et du Sanctuaire de la paix.