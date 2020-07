Reconstruction de Notre-Dame: "la France a la plus belle forêt de chênes du monde"

La flèche de Notre-Dame de Paris sera donc reconstruite à l'identique, après "un large consensus dans l'opinion publique et dans les décideurs", a annoncé Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. La reconstruction à l’identique de la toiture c'est ce que préconisent les architectes du chantier de Notre-Dame, qui ont présenté leur rapport hier, jeudi 9 juillet, devant la Commission nationale de l’architecture et du patrimoine (CNPA). Cela concerne donc la flèche et aussi la charpente, qui pourra être rebâtie en quelques mois seulement : c'est ce qu'assure l'association Charpentiers sans frontières (CsF) par la voix de son fondateur François Calame, interrogé par Étienne Pépin.

La flèche sera reconstruite à l'identique

Culminant à plus de 90 mètres, elle surmontait la croisée du transept de la cathédrale. La flèche de Notre-Dame, tout de chêne et de plomb, érigée en 1859 et signée Eugène Viollet-le-Duc, s'est effondrée après 160 ans, le 15 avril 2019 sous les yeux ébahis des Parisiens, emportée dans le gigantesque incendie qui a marqué les esprits bien au-delà des frontières françaises. Depuis, les discussions les plus vives sur la reconstruction à l'identique ou non de la flèche se sont fait entendre. Finalement, c'est un consensus qui a réunit les membres de la CNPA, composée d'élus, de représentants de l'État, de spécialistes du patrimoine et de membres d'associations de défense du patrimoine - et dont l'avis a été entendu par l'Élysée.



La charpente sera en chêne

Avant la flèche, il faudra reconstruire la charpente, en bois de chêne. "La fôret", comme on l’appelait, qui pourrait être remontée en quelques mois seulement, avec les techniques originelles. C'est ce qu'assure l'association Charpentiers sans frontières (CsF). "Nous, nous avons prouvé que l'une de ces 25 fermes, il faut moins d'une semaine pour la reconstituer en n'utilisant aucune machine, uniquement le savoir-faire et le plaisir des ouvriers d'aujourd'hui." La charpente de Notre-Dame est en effet constituée de 25 fermes : ces éléments de la charpente en forme de triangle qui supportent la toiture.

"La france a la plus belle forêt de chênes du monde"

Si on a la méthode pour bâtir la charpente, a-t-on suffisamment de bois pour construire les 25 fermes, des structures de 10 mètres de haut et 14 de large ? Pour François Calame, c'est justement "l'occasion de révéler ou de rappeler que la France a tout simplement la plus belle forête de chênes du monde, qui compte actuellement 1.200.000 chênes sur pied".

Information qui intéressera tous les défenseurs de l'environnement : "Nous n'abattons pas du tout des arbres monumentaux et spectaculaires qui feraient ensuite défaut à notre patrimoine végétal." Pour la charpente de Notre-Dame, on aura besoin de 1.000 à 1.200 chênes, ce qui est "très peu" et qui représente "moins de sept hectares de forêt". Mais, comme le dit François Calame : "Si nous avons la plus belle forêt de chênes du monde, si on ne l'utilise pas pour reconstruire Notre-Dame, permettez-moi cette question un peu raide : à quoi sert notre forêt ?"

ÉCOUTER ► François Calame, fondateur de Charpentiers sans frontières, au micro d'étienne pépin