REDIF ETE - Chocolats et confitures de la maison Gaucher

La passion du chocolat c'est une affaire quasi historique dans la Loire et les grandes marques du territoire sont elles-mêmes héritières de ce passé très chocolaté.

Ce n'est pas l'invité d'Anne-Marie Vergnon, dans ce nouveau numéro de l'émission "Coup d'avance" qui me démentira puisque l'un des co- fondateurs de la Maison Gaucher n'est autre que Jean-Paul Gaucher pâtissier durant 40 ans.

Avec Pierre Bruyat et Stéphane Simonet ils ont créé une nouvelle entreprise basée à Sorbiers avec une boutique à St Priest en Jarez

C'est Stéphane Simonet qui reçoit notre journaliste dans les ateliers de fabrication.