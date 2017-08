REDIF ETE : Jacques Fayolle

Jacques Fayolle est diplômé de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne et docteur en mathématiques... ce qui lui fait dire que les maths mènent à tout, puisque le voilà réélu pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête de l'Ecole d'Ingénieurs : TELECOM Saint-Etienne.

Au-delà de la boutade, cela installe tout de suite la priorité de ce nouveau mandat à savoir l'excellence scientifique de la formation dispensée par l'Ecole, notamment dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, et donc le numérique.

Et l'innovation dans tout ça ? et bien vous allez voir qu'elle est intimement liée à la formation de l'Ecole pour créer les cadres des nouveaux métiers de demain.