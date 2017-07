REDIF ETE - NOVAM

Laëtitia Le MANER et la dirigeante de l'entreprise NOVAM : Une entreprise de "nanas" comme elle le dit elle-même avec humour.

Une entreprise de "nanas", mais une entreprise de design qui travaille avec les clients les plus variés, notamment dans le domaine de l'industrie mécanique : du Chariot suiveur au fusil de chasse, en passant par l'utilisation du marketing sensoriel, NOVAM accompagne les entreprises ligériennes et au-delà, dans leurs innovations.

C'est aussi une société qui vient de créer sa propre ligne d'objets pour les jeunes mamans, à commencer par une cape d'allaitement baptisée "Lady Jo".

De l'innovation pour les autres au lancement de ses propres innovations , voici donc l'aventure de NOVAM sur RCF. C'est "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire".