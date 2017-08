REDIF ETE - OIKA OIKA ou la vente à domicile de jeux de société

Retrouver le plaisir de jouer ensemble, découvrir de nouveaux jeux de société, c'est la proposition de la société OIKA OIKA, basée à Andrézieux.

Et tout cela par le biais de la vente à domicile pour expérimenter soi-même les différents jeux et nouveautés.

Thomas Watine a été, avec sa société OIKA OIKA, lauréat du Réseau Entreprendre Loire qui récompense et accompagne les créateurs d'entreprise dans le département.

Son concept et son enthousiasme ont séduit le jury de chefs d'entreprise qui ont examiné son projet.