REDIF ETE - Smartkeepers : plus besoin de mot de passe

Communiquer en intranet, c'est à dire entre les collaborateurs d'une même entreprise, ou avec une autre société , et cela en toute sécurité, c'est bien sûr possible aujourd'hui.

Mais on le sait ces données sont récupérables et l'on ne sait pas toujours ce qu'elles deviennent.

Sans compter que pour toute entrée sur un compte informatique il faut absolument un mot de passe.

Un mot de passe que l'on peut oublier ou dont quelqu'un peut s'emparer.

Avec le logiciel et le boîtier SMARTKEEPERS, 3 anciens étudiants en informatique ont mis au point un système révolutionnaire: pour eux le mot de passe est désormais obsolète !

Ils ont d'ailleurs créer leur propre société pour développer le fruit de leurs recherches.

Ils sont les invités de ce nouveau numéro de l'émision "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire".

Romain BLIN, est au micro d'Anne-Marie Vergnon.