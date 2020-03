redif Journalistes : de possible faiseurs de lien

Journalistes : de possible faiseurs de lien



Etre journaliste ... un métier parfois décrié mais aussi un métier qui fait rêver !

Et en ces temps de crise de sanitaire et de confinement, le métier n'est pas facile à pratiquer. Mais il fait partie des métiers indispensables à la vie de notre démocratie. Et les journalistes découvrent peut être même, plus que jamais, qu'ils sont aussi faiseurs de lien.

Nous vous proposons donc cette rediffusion d'une émission "La Loire Aujourd'hui", où nous avions justement reçu des journalistes de notre presse locale.

Autour d'Anne-Marie Vergnon : Laetia COHENDET du Pays , Noémie COQUET de l'Essor Affiches, Catherine Russier du Progès, Gilles CAYUELA du Journal des Entrepriseet Philippe LOUATde RCF Saint-Etienne.