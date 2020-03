Réécoutez le débat des candidats aux municipales à Saumur

Comment rendre Saumur plus attractive ? Comment faire baisser le taux de chômage ? Comment redynamiser le centre-ville ? Les six têtes de liste pour les municipales 2020 à Saumur en débattaient ce mardi 3 mars, en direct de la CCI. Georges Chabrier, Bertrand Chandouineau, Bernard Febvre, Jackie Goulet, Bernard Henry et Patrick Morineau répondaient aux questions de Marion Bastit, journaliste à RCF Anjou, et Pierre-Louis Augereau, journaliste au Courrier de l'Ouest.