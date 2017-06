Réecoutez le journal de 8h

Des sportifs au grand coeur, il y en a en Bretagne... Bernard Hilault et Tanguy de La Motte, chacun dans leur discipline, le vélo et la voile courent pour sauver des enfants touchés par des problèmes cardiaques, ils en témoignent dans ce journal.

Et puis la 1ère pierre du nouveau collège Brizeux était posée en plein centre-ville de Lorient hier. Nous étions sur place.

Profiter de la fête de la musique quand on est en prison, c'est possible, à la Maison d'Arrêt de Vannes. Les détenus volontaires participent à différents ateliers artistiques cette semaine, aujourd'hui et demain c'est initiation à la gravure.

Enfin dans le supplément de 8h aujourd'hui direction Penboc'h pour vous parler de ce qui est mis en place au centre pour vous faire vivre un été spirituel.