Réflexion sur notre modèle alimentaire

La Confédération paysanne 37 nous interpelle :

Des McdDonald's ouverts, des marchés de plein vent fermés, la crise du coronavirus nous invite à réfléchir sur notre modèle alimentaire : quelle alimentation souhaitons-nous ? Quelles conditions économiques et sociales pour celles et ceux qui la produisent et la distribuent ? Que ce soit dans les champs ou sur le reste de la chaîne alimentaire, la Confédération paysanne revendique un système plus juste et plus respectueux de celles et ceux qui travaillent pour nous nourrir.