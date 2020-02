Réforme des études de santé : l'Unistra propose un système unique en France

A la rentrée 2020, les études de santé sont complétement réformées. Et l’Unistra se démarque du système national, en proposant une licence « Sciences pour la santé » unique en France.





Ce nouveau cursus vise plus de simplicité et de diversification des profils.

Avec le système actuel de la Paces, beaucoup d’étudiants sont laissés pour compte, recalés aux études de médecine et sans possibilité de réorientation.



Retour sur l’ancien et le nouveau système avec Benoit Tock, vice-président de la formation à l’Unistra.