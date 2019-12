Réforme des retraites : le bras de fer continue au Mans

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Au Mans, une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle est prévue aujourd'hui, 10 décembre. Le cortège partira de l'hôpital à 13h30 pour rejoindre la Préfecture en centre-ville. La circulation du tramway sera interrompu sur la ligne T1 cet après-midi.

Salariés du privé et du public seront donc mobilisés aujourd'hui avec des appels lancés aux MMA, chez Yoplait ou encore dans les usines Renault. La grève a un coût pour les salariés du privé avec des pertes de salaire. C'est pourquoi les délégués syndicaux chez Renault ont mis en place un moyen de se faire entendre : stopper le travail 59 minutes. Richard Germain, délégué syndical CGT explique d'ailleurs l'importance de ce temps à la minute près.

Les transports sont le secteur le plus impactant. Nous ne sommes pas à Paris avec ces records d'embouteillages qu'on a pu constater ces derniers jours. La circulation reste normale autour du Mans, seuls coincent les points habituels.

C'est sur les rails que la grève est plus concernante pour les usagers avec 7 trains au départ du Mans. La ligne Caen - Le Mans - Tours n'est toujours pas assurée. Ni TER ni intercités ne circuleront quand seulement 25% des TGV seront assurés aujourd'hui.

Le mouvement pourrait se poursuivre demain mercredi.

15 écoles sont fermées ce matin, c'est dix fois moins que jeudi dernier.

Le mouvement est aussi rejoint par les éboueurs de Le Mans Métropole causant l'arrêt de la collecte des déchets depuis ce matin.

L'hôpital voit rouge aussi et depuis 9 mois. Les internes dénoncent le manque de personnel, les obligeant à assurer le travail des titulaires et les brancardiers. Trois quart du personnel hospitalier en grève pour avoir plus de moyens mais aussi pour entrer en opposition sur cette réforme. Tous les dix ans, les soignants gagnent une année de pénibilité ; une modalité qui disparaît avec la nouvelle réforme.