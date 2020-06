Regard d'un banquier sur les conséquences de la crise du Covid-19

Laurent Martin, directeur de la Caisse régionale de Crédit Agricole répond aux questions de Jean-Louis Née sur les conséquences économiques de la crise du Covid 19. Avec un message finalement encourageant. Certes, les aides de l'Etat ont mis les entreprises sous opium mais il faudra bien rembourser un jour les prêts qui ont été consentis.

Pourtant, le banquier le constate en chiffres: oui la reprise est déjà là, plus vive que prévu, oui la crise a fait évoluer les process et les modes travail plus vite qu'on pouvait l'espérer. Mais attention, les suppressions d'emploi et le ralentissement des embauches vont faire monter le chômage. Il faut suivre detrès près cet indicateur et tout faire pour éviter de nouvelles inégalités et de nouvelles fractures dans notre société.