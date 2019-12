Regard vers le passé et regard vers l'avenir

Cette émission plurielle explore l’histoire des sciences à travers la découverte de Loïe Fuller, artiste et expérimentatrice scientifique du début du XXème siècle, avec une chronique de Louise. Puis l’émission nous replonge dans le présent avec l’interview qu’a réalisé Marcela, de Gustavo Ardila, chercheur sur les nanotechnologies et leur usages dans le champ de l’énergie renouvelable à Minatec. Enfin, Julie et Hoby nous font découvrir les secrets de l’université de Grenoble Alpes dans leur reportage. Guidés par le chargé du patrimoine scientifique de l'université Coriandre Vilain, ils parcourent la collection de phonétique expérimentale, ancienne thématique de recherche du laboratoire Gispa-lab, et nous font découvrir des objets étonnants, mémoires vivantes de l’université.