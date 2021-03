Regards croisés sur la journée des droits des femmes

Le 8 mars nous allons célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Une date que RCF en Auvergne vous propose de vivre à travers le témoignage de deux femmes engagées en faveur de l'égalité. Deux parcours, deux générations mais un seul et même objectif : que garçons et filles, hommes et femmes, aient les mêmes droits.