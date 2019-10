Comme chaque mardi matin sur RCF, c’est l’heure de votre magazine sur la vie associative tourangelle. Cette semaine, nous allons découvrir l’association Régie Plus installée dans le quartier du Sanitas à Tours. Son directeur Alexandre Lecouffe est aujourd’hui notre invité et nous allons notamment voir avec lui les missions et activités de cette régie de quartier permettant à la fois la solidarité, l’amélioration du cadre de vie et l’insertion socioprofessionnelle des habitants. On se retrouve tout de suite !