Régionales 2021 : Fabienne Grébert prend la tête de la gauche en AuRA

C’est donc une triangulaire qui sera proposée aux électeurs en Auvergne-Rhône-Alpes dimanche 27 juin pour le second tour des élections régionales : face au président sortant LR Laurent Wauquiez, il y aura une liste du Rassemblement national avec Andréa Kotarac et une liste de gauche, rassemblée, résultat des fusions entre les listes écologiste, socialiste et communiste…

Une liste menée par l’écologiste Fabienne Grébert puisque c'est elle qui a obtenu le meilleur score au premier tour avec 14,45 % des voix, devant Najat Vallaud-Belkacem (PS, 11,40 %) et Cécile Cukierman (PCF et LFI, 5,56 %). Après une longue nuit de négociations, Fabienne Grébert est l'invitée du 18/19 régional pour détailler les points d'entente entre les trois listes de gauche.