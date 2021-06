« Une région qui vous protège » : c'est le nom choisi par la liste regroupant le Rassemblement national, la Droite populaire, l’Avenir français et le mouvement des Localistes à ces élections régionales 2021. Sillonnant la région à bord de la "Kotamobile", un camion à son effigie et à celle de Marine Le Pen, Andréa Kotarac met en avant la sécurité et la lutte contre l'islamisme, piliers traditionnels du parti d'extrême-droite.

