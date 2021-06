Régionales AURA 2021 : Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste)

Elle avait quitté Lyon après une défaite aux législatives de 2017 à Villeurbanne, elle revient dans l'arène politique quatre ans et trois postes (dans le secteur privé) plus tard. Parmi les mesures phares de sa liste baptisée "L'alternative" : la garantie d'accès à un premier emploi pour tous les jeunes de 18 à 30 ans, un fonds d'un milliard d'euros pour investir dans les entreprises et le recrutement de 1000 soignants qui deviendront agents de la Région pour lutter contre les déserts médicaux.

L'interview de Najat Vallaud-Belkacem au micro de Jean-Baptiste Cocagne :



