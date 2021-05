Régionales en Paca: Finalement, Sophie Cluzel ne présente pas de liste

Nouveau rebondissement en plein jour férié. Après tout, il n'y a pas de temps à perdre pour gagner ces élections régionales agitées en région Provence Alpes Côte-d'Azur. Sophie Cluzel, actuelle secrétaire d’État chargée des personnes handicapées renonce à affronter Renaud Muselier avec une liste LREM. Dans plusieurs tweets publiés ce jeudi 13 mai, elle estime que le président LR de la région, Renaud Muselier, "a su bâtir une liste de rassemblement, autour de compétences régionales où nos valeurs sont représentées".

La semaine dernière, Sophie Cluzel avait affirmée qu'elle resterait candidate. Deux paramètres ont pu la faire changer d'avis. Tout d'abord, le sondage publié cette semaine donnant le candidat du RN, Thierry Mariani, gagnant au second tour. Puis, la présence sur la liste de Renaud Muselier de Marcheurs. Sophie Cluzel clôture son communiqué ainsi: "Agissons ensemble et montrons que la Provence, les Alpes et la Côte d’Azur méritent l’image qu’elles portent dans le monde". Peut-être un message au parti de Renaud Muselier: il n'est pas exclu que ce soutien de la ministre LREM relance un débat dans un parti affaibli.