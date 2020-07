Relance après le déconfinement : la Région passe la vitesse supérieure

Jeudi et vendredi, le conseil régional des Pays de la Loire sera appelé à voter un plan ambitieux de relance après le déconfinement. Un plan de 332 millions d’euros et 145 mesures qui va toucher tous les secteurs. L’économie d’abord avec 127 millions d’euros d’aides aux entreprises pour leur permettre de reconstituer leurs fonds propres et leur trésoreries. Le plan veut aussi protéger les jeunes, les familles, les plus fragiles, soutenir les associations caritatives, et accélérer la formation professionnelle. Un coup de pouce de 100 euros pour les familles de lycéens boursiers devrait ainsi être versé. Christelle Morançais, la présidente du conseil régional nous détaille ce plan.