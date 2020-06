Relecture et poursuite de la mission

Le Conseil Épiscopal s’est réuni le mardi 23 juin au matin pour débuter sa session de fin d’année, prévue jusqu’au vendredi 26 juin. Il a été rejoint par le Conseil Presbytéral, composé de tous les prêtres en activité le jeudi 25 et le Conseil Pastoral Diocésain en soirée. Les bilans et perspectives de chacun des doyennés ont été abordés, une relecture du temps de confinement, avec les enjeux du déconfinement dans les diverses missions, dans la société, dans le monde et dans l’Église a été faite. A la relecture de l’année de la mission il a été décidé de la poursuivre cette année pour pouvoir aller au bout de la démarche.