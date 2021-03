Reliques de Sainte Bernadette à la Basilique Saint Martin

Au sommaire :

- Les reliques de Bernadette Soubirous, canonisée en 1933, sont arrivées à la basilique Saint-Martin vendredi 26 février. C'est un couple de tourangeaux, Dominique et Sylvaine Marchand, membre de l'hospitalité de Touraine, qui ont fait le trajet vers Lourdes. Ils sont partis jeudi matin et RCF Touraine les a rencontré vendredi aux abords de la basilique, près de leur camping car. Et oui ! Les reliques de Sainte Bernadette étaient protégées par un grand caisson et Dominique et Sylvaine ont proposé d'y aller avec leur véhicule !

Ils nous partagent leur ressenti sur cette mission qui leur a été confié ! C'est un sentiment partagé par Monique Simier, présidentel'hospitalité de Touraine.

Les reliques de Sainte Bernadette sont à la basilique jusqu'à ce mardi midi, avec la présence des hospitaliers et hospitalières durant la journée pour accueillir les personnes qui viendront prier. Les reliques partiront ensuite vers Le Mans, Angers puis dans les diocèses de l'Eure-et-Loir.

- Pour le CNRS, le Centre national de recherches scientifiques en Centre Val de Loire, les bonnes nouvelles s’enchaînent : après le succès de l’atterrissage du robot Persévérance sur Mars il y a deux semaines, mission à laquelle il a participé, l’institution a signé mi-février un partenariat d’excellence pour 5 ans avec le conseil régional.