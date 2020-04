​Relocalisation : quand une entreprise de lingerie se met à fabriquer des masques…

Les élus de la région Nouvelle Aquitaine se sont réunis en assemblée plénière par viso conférence vendredi 10 avril. Ils ont voté un grand plan d'urgence pour faire face à la crise Covid19. Parmi les mesures prises, un appel à manifestation d'intérêt flash pour aider les entreprises à adapter leur productiuon etet fabriquer en urgence des équipements médicaux (masques, gel hydroalcoolique, lunettes de protection, sur-blouses ou thermomètres). Déjà une dizaine d’entreprises régionales fabriquent ces produits.

Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine

«L’entreprise indiscrète en Vienne fabriquait jusque là des sous vêtements féminins, elle se réoriente vers la fabrication de masques. L’entreprise Next emballage a réussi à construire en très peu de temps une chaîne de valeurs avec un approvisionnement à moins de 20 kilomètres de l’entreprise pour fabriquer des masques.

J’ai sollicité aussi l’entreprise DRT, (dérivés résiniques et et terpéniques) qui travaille à partir de la résine de pin pour la cosmétique. L’idée est de ramener en France la production de principes actifs de médicaments à partir de produits bio sourcés, donc on fait deux sauts technologiques : un saut de production régionale et un saut d’approvisionnement sur les matières premières.

La région a d’ailleurs mis en place une plateforme régionale, pour mettre en relation les entreprises et les experts qui fourniront les principaux cadres technologiques et réglementaires de fabrication de ces produits. 500 entreprises sont déjà inscrites.

Notons également que les élus régionaux ont voté vendredi 10 avril un fond d’urgence exceptionnelle de 73 millions d’euros pour compléter les mesures prises par l’État. 20 millions de cette somme vient abonder un fond de prêt en soutien aux PME et TPE, 12 million pour un fond de prêt aux TPE et aux associations ou encore 1 million de prêt aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Tout ceci est soumis à certaines conditions à consulter sur le site entreprises.nouvelle-aquitaine.fr