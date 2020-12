On remet l'apéro (2) - Vérité et mensonges

Mensonge et vérité : Il s'agit de questionner notre rapport au mensonge aujourd'hui. Qu'est ce que la verité? la verité est ce le contraire du mensonge? est-il indispensable de mentir? Omettre la verité est ce mentir? autant de questions sur lesquelles dissertent Guilaume Jéhannin, Laurent Desplanque et leurs invités : Alexis, Marc et Christine.