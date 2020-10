Remise des prix de la Vendée Arctique-Les Sables-d’Olonne vendredi aux Sables

Vendredi dernier, le village nautique des Sables-d’Olonne avait comme un avant-goût du Vendée Globe, puisque la plupart des concurrents de la course s’étaient donnés rendez-vous pour la remise des prix de la Vendée Arctique-Les Sables-d’Olonne. Cette petite nouvelle de la course au large pour les bateaux de la classe IMOCA, a été mise sur pied en quelques semaines au sortir du confinement, en remplacement de la New York-les Sables. Disputée au mois de juillet, elle a été remportée par Jérémie Beyou sur Charal.