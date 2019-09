Remise en selle à l'occasion de la semaine de la mobilité

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, nous zoomons sur un transport doux, le vélo. L'association Cycles et manivelle organisait mardi à Bordeaux une séance de remise en selle.

Cycles et manivelle est basée à Bègles, elle y gère la maison du vélo et des mobilités. En dehors du vélo école, elle propose un atelier participatif pour entretenir son vélo et elle prête des vélos atypique, cargos, tandem, bi porteur, pliant...

Mardi 17 septembre, c'est en partenariat avec le conseil Départemental que l'association proposait une vélo école pour sécuriser les usagers du vélo.

"Il s'agit d'accompagner les personnes à prendre confiance lorsqu'elle se déplacent à vélo", explique Anais, animatrice de l'association. "Certaines situations sont stressantes, même si on n'est pas forcément en danger, et le fait de savoir utiliser les

aménagements, de connaitre la signalétique, peut donner de l'assurance pour affronter a ville".

C'est donc un groupe de quelques personnes qui s'est mis à sillonner les rues de Bordeaux, vêtues de chasubles jaunes fluo, en passant par des zones à obstacles, ronds points, carrefours ou autre passage des voies du tram...

Notons qu'à l’occasion du 1er anniversaire du lancement du Plan Vélo, le gouvernement a annoncé les 152 projets d’infrastructures cyclables qui bénéficieront pour la première fois d’un co-financement de l’État. objectif : faire du vélo un mode de transport à part entière. 10 projets sont sélectionnés en Nouvelle Aquitaine, 3 en Gironde : le projet de franchissement de la rocade pour le tramway et le vélo, porté par Bordeaux métropole et 2 autres projets : une voie verte du coté d'Andernos et une piste cyclable à Arcachon.